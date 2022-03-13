Убит брат российского чемпиона мира, поехавший воевать с Украиной

Чемпион мира по кикбоксингу и действующий чемпион AMC Fight Nights [российская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам и ранее проводившая турниры по К-1 и другим спортивным дисциплинам] в среднем весе Владимир Минеев сообщил, что его брат Петр был убит во время войны в Украине.

30-летний Петр Минеев служил по контракту в бригаде ВДВ, дислоцирующейся в Ульяновске. До прошлого года находился на контрактной службе и сам Владимир.

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"Друзья, мир рухнул и перевернулся, а жизнь круто поменялась, но не останавливается", – написал 32-летний уроженец Екатеринбурга в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала Великой Отечественной войны Украины и по 13 марта российские оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава. Также уничтожено свыше 1226 бронемашин и 374 танка.

С 24 февраля по 13 марта потери врага такие:

личный состав – 12 тысяч,

танки – 374,

боевые бронированные машины – 1226,

артиллерийские системы – 140,

реактивные системы залпового огня – 62,

средства противовоздушной обороны – 34,

самолеты – 74,

вертолеты – 86,

автомобильная техника – 600,

корабли – 3,

цистерны с горюче-смазочными материалами – 60,

беспилотные летательные аппараты – 7.

В Генштабе пояснили, что данные еще уточняются, поскольку подсчет осложнен из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, что только за 12 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили два самолета Су-34 (один из них может быть Су-30см) и два вертолета Ка-52. Также были сбиты два беспилотных летательных аппарата.

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