Убит брат российского чемпиона мира, поехавший воевать с Украиной
Чемпион мира по кикбоксингу и действующий чемпион AMC Fight Nights [российская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам и ранее проводившая турниры по К-1 и другим спортивным дисциплинам] в среднем весе Владимир Минеев сообщил, что его брат Петр был убит во время войны в Украине.
30-летний Петр Минеев служил по контракту в бригаде ВДВ, дислоцирующейся в Ульяновске. До прошлого года находился на контрактной службе и сам Владимир.
"Друзья, мир рухнул и перевернулся, а жизнь круто поменялась, но не останавливается", – написал 32-летний уроженец Екатеринбурга в своем Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала Великой Отечественной войны Украины и по 13 марта российские оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава. Также уничтожено свыше 1226 бронемашин и 374 танка.
С 24 февраля по 13 марта потери врага такие:
личный состав – 12 тысяч,
танки – 374,
боевые бронированные машины – 1226,
артиллерийские системы – 140,
реактивные системы залпового огня – 62,
средства противовоздушной обороны – 34,
самолеты – 74,
вертолеты – 86,
автомобильная техника – 600,
корабли – 3,
цистерны с горюче-смазочными материалами – 60,
беспилотные летательные аппараты – 7.
В Генштабе пояснили, что данные еще уточняются, поскольку подсчет осложнен из-за высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, что только за 12 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили два самолета Су-34 (один из них может быть Су-30см) и два вертолета Ка-52. Также были сбиты два беспилотных летательных аппарата.
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