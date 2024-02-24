Вице-чемпион Олимпиады сказал, что было в карманах мертвых русских солдат, напавших на Украину

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов поделился рассказами своих друзей, которые служат в Вооруженных силах Украины. Они рассказывали, что происходит на временно оккупированной части Запорожской области.

"Военные находили в карманах мертвых русских солдат золотые зубы. Россияне занимаются какими-то нечеловеческими вещами. У меня только ненависть к этому народу. Особенно меня уже ничем не удивить. Хочется просто, чтобы поскорее закончилось. Чтобы каждый военный вернулся домой, - цитирует Насибова НВ.

Напомним, что Парвиз Насибов на Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевал серебренную медаль. В финале весовой категории до 67 килограмм наш соотечественник проиграл представителю Ирану Мохаммадрезе Гераи – 1:9.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!