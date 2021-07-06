Ващук прокомментировал отказ Украины ехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук признался, что, как чиновник поддерживает запрет сборной Украины участвовать в чемпионате мира-2021 в Москве, но при этом имеет альтернативную точку зрения. Ващук считает, что по-спортивному Украине надо было поехать в Россию и там стать победителями.

Известный в прошлом футболист не понимает, как наша команда, которая собрала один из сильнейший состав в мире, отказывается от шанса на победу.

"Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют – сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что тут плохого?" – сказал Ващук в интервью Tribuna.com.

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Позже у себя в Facebook Владислав Викторович заявил, что его слова были вырваны из контекста.

"Сейчас бы я очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, что мы можем, в любых условиях и при любых обстоятельствах. Но… Федерация приняла решение, прислушавшись к рекомендациям соответствующих министерств, организаций, ведомств. Я понимаю и разделяю эту политическую позицию, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую. У меня, как у футболиста, как у спортсмена. Мне вместе со всеми горько осознавать, что этот чемпионат мира, скорее всего, пройдёт без нашей сборной. Но решение уже принято. И оно не оспаривается", – написал Ващук.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Такое решение было принято Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Ассоциацией пляжного футбола нашей страны (АПФУ).