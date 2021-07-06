Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Москву

Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Такое решение было принято Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Ассоциацией пляжного футбола нашей страны (АПФУ).

Как сообщает издание Tribuna, ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался с игроками и поставил перед ними цель – выход на мировое первенство. За это им обещали призовые.

Наша национальная команда заняла второе место в отборочной группе, выиграв два матча и проиграв один. В четвертьфинале плей-офф Украина в невероятном по накалу поединке одолела Швейцарию со счетом 6:5 и обеспечила себе путевку на чемпионат.

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По итогам отбора наша сборная заняла второе место в европейской части квалификации. В полуфинале плей-офф украинцы одолели действующих чемпионов мира – португальцев – со счетом 1:0, а в финале уступили испанцам (2:5). Наша национальная команда попала на ЧМ впервые за 8 лет.

В турнире примут участие 16 сборных. Жеребьевка финальной части соревнования запланирована на 8 июля в Цюрихе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина уже объявляла бойкот России и отказывалась ехать на европейский этап квалификации на ЧМ-2019 в Москву.