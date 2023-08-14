В UFС рассказали о подготовке боя Маск – Цукерберг, упомянув Путина

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал поединок Илона Маска и Марка Цукерберга величайшим в истории единоборств. Функционер отметил, что бой двух миллиардеров вызовет интерес даже у пожилых людей, а его прибыль составит более миллиарда долларов.

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Об этом Уайт заявил в интервью YouTube-каналу Hotboxin' with Mike Tyson. По его убеждению исторический статус боя Маск – Цукерберг сможет превзойти лишь выход в ринг кремлевского диктатора Владимира Путина и 45-го президента США Дональда Трампа.

"Подумайте о том, насколько велик этот бой. Два самых богатых, самых влиятельных парня в этом гребаном мире будут драться на самой большой арене. Кто, черт возьми, не хочет увидеть этот бой? Да ваша бабушка будет его смотреть! Нам придется заставить подраться Трампа и Путина, чтобы получить более крупный поединок. Я думаю, что эта штука принесет миллиард долларов дохода", – сказал Уайт.

Отметим, что Цукерберг и Маск ведут переговоры о проведении поединка, который могут провести на арене легендарного римского Коллизея. Уже объявлены трансляторы поединка.

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