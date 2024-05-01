Проверяют документы и могут ограничить проезд: правоохранители проводят мероприятия по обеспечению безопасности в центре Киева. Фото

В Шевченковском районе Киева в среду, 1 мая, Служба безопасности Украины проводит меры по обеспечению безопасности в центре Киева. В этой связи возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.

"Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность. Основная цель мероприятий - проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей. Отработки проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, вовлеченными в оборону столицы", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Службе безопасности, во время мероприятий безопасности силовики ⁠проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов. Кроме того, они осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.

Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Пасху будут задействованы все необходимые меры безопасности, в том числе возле церквей и мест массового скопления людей. Кроме того, в ночь с 4 на 5 мая не будут отменять комендантский час.

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