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Маск – Цукерберг: стало известно, где смотреть бой миллиардеров

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
981
Маск – Цукерберг: стало известно, где смотреть бой миллиардеров

Основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск раскрыл некоторые детали своего боя против владельца компании Meta Марка Цукерберга. Маск опроверг, что поединок будет организован Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

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"Также миллиардер подтвердил, что битва состоится не в Лас-Вегасе, а в римском Колизее. Показ боя будет проходить в соцсетях Маска и Цукерберга.

Мероприятие будет организовано моим фондом и фондом Марка. Прямая трансляция запланирована на этой платформе и в Meta. Все в кадре будет древним Римом, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Договорились об эпичном месте", – написал Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цукерберг считается явным фаворитом возможного поединка против главы социальной сети Twitter Илона Маска.

Маск – Цукерберг: стало известно, где смотреть бой миллиардеров

Президент UFC Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что поединок Маск – Цукерберг войдет в историю единоборств и станет самым просматриваемым в мире. "Думаю, поединок Маска и Цукерберга принесет до двух миллиардов долларов. Это будет самый большой бой в истории, и нет пределов фантазий о том, что случится во время него", – сказал бизнесмен.

Маск – Цукерберг: стало известно, где смотреть бой миллиардеров

Отметим, что Цукерберг вызвал Маска на бой после того, как глава Twitter упрекнул коллегу в копировании технологий конкурентов. Бизнесмены договорились в социальных сетях о бое по правилам UFC.

Маск – Цукерберг: стало известно, где смотреть бой миллиардеров
Маск – Цукерберг: стало известно, где смотреть бой миллиардеров

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