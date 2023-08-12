Ударил из-за спины. Украинский боксер скандальным нокаутом выиграл титул чемпион мира

Украинец Назри Рагимов (11-3, 6 KO) завоевал титул чемпиона мира по версии UBO в первом полусреднем весе. На вечере бокса в Броварах 22-летний уроженец Николаева добыл победу над Ирвингом Берри (23-9-2, 10 КО) из Панамы.

Видео дня

Успех нашего соотечественника оказался со скандальным оттенком. В 10-м раунде украинец пробил соперника по печени. Панамец вместо того, чтобы взять колено, отвернулся от Рагимова и пошел в угол ринга. Назри догнал оппонента и ударом из-за спины в челюсть отправил того в нокдаун.

Угол панамца сразу выбросил белое полотенце, сигнализируя что боксер сдается.

В сетях разгорелся спор о том, законная ли была победа у украинского бойца. Многие болельщики назвали Рагимова "крысой", отметив, что так побеждать не честно.

В тоже время на видео видно, что судья не останавливал бой, следовательно по правилам Назри имел абсолютно законное право атаковать.

Также в сети вспомнили, что подобный случай произошел в 2020 году, когда Мейвезер победил Ортиса подлым ударом в челюсть.

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