Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер возмутилась тем, что международная ассоциация (FIG) исключила из правил элементы, которые были названы в честь спортсменов из РФ. Приспешница режима Владимира Путина пожаловалась на отмену всего, "что было связано с Россией".

Об этом Винер заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Член высшего совета партии "Единая Россия" выразила абсурдное мнение о том, что в отсутствие российских атлетов на международных соревнованиях стараются упростить определенные виды спорта.

"Это обосновано тем, что всё упрощается. Это были красивые элементы, которые в свое время ввел бывший президент технического комитета Эгле Абруцини. А сейчас все упрощается, становится проще и проще. Все, что было связано с Россией стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо. К сожалению, это "нормально" для нынешнего времени", – сказала Винер.

Ранее она заявляла, что сборная России по художественной гимнастике бойкотирует ОИ-2024. Отметим, что об отказе ехать в Париж объявили лишь сестры Арина и Дина Аверины, которые на зло Международному олимпийскому комитету (МОК) объявили о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, атлетка Ульяна Баташова была уволена из национальной сборной России и лишена финансовой поддержки после того, как она получила так называемый нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024.

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