КИРИЛ благословил нелегитимного президента Путина на "священную войну" и "грязные решения" до…2100 года!

На инаугурации так называемого президента РФ первое место среди лизоблюдов уверенно занял патриарх РПЦ Кирилл.

Казалось, что после освящения "СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ" за "святую Русь" этот олигарх от церкви уже не может дальше пробивать дно цинизма и лицемерия. Но нет…

Далее текст на языке оригинала.

Сьогодні Кіріл перевершив сам себе у зверненні до 5-разового, інавгурованого Путіна:

"Благословение Божье, Покров царицы Небесной да пребывают с вами во все дни жизни вашей до скончания века, как мы говорим. Ну и с ДЕРЗНОВЕНИЕМ скажу – дай Бог, чтобы КОНЕЦ ВЕКА и означал КОНЕЦ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ у ВЛАСТИ".

Але можливо предстоятель московської віри хотів обґрунтувати потребу перебування на посаді президента Путіна до його 148-річчя завданням забезпечити добробут всіх росіян?

Ні.

Його головну місію Кіріл бачить в іншому:

"Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и ГРЯЗНЫЕ РЕШЕНИЯ. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными и для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны, в том числе, и с ЖЕРТВАМИ. И никогда такого рода решения, принимаемые во БЛАГА НАРОДА, страны, не осуждались ни ЦЕРКОВЬЮ, ни народом".

Для обґрунтування реалізації цих ГРЯЗНЫХ РЕШЕНИЙ, керманич московского патріархату порівняв Путіна з Олександром Невським, який "не жалел своих врагов, но стал святым". Тут, щоправда, головний православний підлабузник дав у історичну штангу. Кожен школяр і навіть на Росії знає, що так званий ярлик на князівство Олександр Невський отримав від хана Золотої орди Батия та щоб услужити своєму господарю навіть став його названим сином. Як тут не згадати про заборонену в Росії-СРСР працю Карла Маркса "Таємна дипломатія XVIII століття", (тут йому досі присвячено тисячі вулиць і сотні памʼятників), де він справедливо стверджує:

"Колискою Московії було КРИВАВЕ БОЛОТО МОНГОЛЬСКОГО РАБСТВА". От підсвідомо тягне нинішніх ідеологічних вождів Росії до своєї історичної батьківщини. Бо недаремно ж кажуть в народі - росіяни мають таке відношення до Русі, як роми до Риму.

Єдиний позитив такого православно-інавгураційного МАРАЗМУ на росії в тому, що можливо священники 8 097 церковних громад Української православної церкви московського патріархату та їх прихожани НАРЕШТІ розірвуть ВСІ звʼязки з Російською православною церквою, яка благословляє сучасного АНТИХРИСТА і САТАНУ на ВІЙНУ до 2100 року!