Личная часовня и аквадискотека: соратники Навального показали, как выглядит изнутри 'дворец Путина'. Видео

Фонд борьбы с коррупцией, основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, накануне "инаугурации" диктатора Владимира Путина опубликовал кадры съемки интерьера его дворца под Геленджиком. Судя по ним, в имении главы Кремля среди предметов роскоши есть трон, личная часовня и аквадискотека.

Материалы расследования были опубликованы на сайте ФБК. Оппозиционеры провели его совместно с отсылкой "Проект".

"Мы смогли получить видеозаписи изнутри дворца Путина в Геленджике, который уже полностью достроили. И теперь мы увидим все своими глазами – лепнину, хрустальные люстры, личную часовню и, конечно же, аквадискотеку. Мы буквально ворвемся в Путин домой и покажем, кем он есть на самом деле. Это обезумевший старый диктатор, который даже во время развязанной им войны не смог остановиться и продолжил строить свой шикарный дворец", – заявили авторы расследования.

Они напомнили, что после расследования 2021 года о дворце Путина друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что здание якобы принадлежит ему и там после ремонта будет открыт апарт-отель.

Однако, как выяснили в ФБК, спустя более трех лет ни одной апарт-отели во дворце на мысе Идокопас так и не появилось, хотя ремонт уже окончен.

Расследователям удалось получить видео реальных интерьеров дворца. Их сняли на скрытую камеру, кто именно это сделал, не уточняется.

На видео попала аквадискотека, бассейн, уличная аллея с псевдоантическими статуями, джакузи, массажный зал, многочисленные картины на военно-патриотическую тематику, дорогую мебель и люстры.

Кроме того, в массажном зале Путина есть восходящий душ (душ для промежности): "Садишься, а дальше струя воды (под давлением одна-две атмосферы) делает свое дело. В пожилом возрасте, говорят, очень полезно".

Вместо комнаты для игр и казино появилась домовая часовня, где расположен необычный триптих с иконами Пресвятой Богородицы, Иисуса Христа и святого Владимира. Там же расположен трон.

ФСК опубликовал также поверхностные планы помещений дворца. На момент съемки еще не вся мебель была распакована.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2021 году Навальный опубликовал расследование о дворце Путина на мысе Идокопас под Геленджиком. Здание построили в 2005-2010 годах. Расследование вызвало настоящий ажиотаж в РФ, а биограф диктатора назвал особняк "подарком от олигархов".

В Кремле неоднократно комментировали расследование Навального, утверждая, что имение не принадлежит Путину.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии на севере России. Ему было 47 лет. В РФ заявили, что смерть наступила "по естественным причинам".

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