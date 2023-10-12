В России прокомментировали дисквалификацию чемпиона ОИ за флаг Палестины

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик подтвердил дисквалификацию олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева за публикации в соцсетях в поддержку Палестины и последствия ударов Израиля, который подвергся нападению утром 7 октября. Функционер назвал неполитической свою организацию, но при этом добавил, что "все мы патриотично настроены".

Об этом Соловейчик заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Глава ФДР отметил, что в течение ближайших полутора месяцев организация определится с дальнейшей судьбой 29-летнего победителя Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Видео дня

"В течение полутора месяцев, будет президиум и примем решение. Это не особая ситуация, все мы люди, у всех есть свои эмоции, все мы патриотично настроены, у всех крепкая вера. Наши внутренние уставы говорят, что мы не политическая организация, не делаем политических заявлений, а занимаемся подготовкой, чтобы достойно выступать на соревнованиях. Случаются такие ситуации", – сказал Соловейчик.

Накануне стало известно, что боевики палестинской группировки ХАМАС застрелили на музыкальном фестивале чемпионку Израиля по художественной гимнастике Карину Притику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате атаки террористов ХАМАС был убит известный израильский футболист Лиор Асулин. 43-летний экс-форвард вместе с друзьями отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!