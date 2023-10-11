Боевики ХАМАС застрелили чемпионку Израиля по художественной гимнастике

Бывшая художественная гимнастка Карина Притика, становившаяся в свое время чемпионкой юниорского первенства Израиля, была застрелена боевиками ХАМАС в субботу, 7 октября. 23-летняя девушка была участницей музыкального фестивале в кибуце Реим возле города Офаким, в 30 км от сектора Газа.

После начала нападения террористов связь с ней оборвалась. 11 октября была найдено тело бывшей спортсменки.

Притика родилась в Португалии. Долго тренировалась в ассоциации "Маккаби" Петах-Тиква под руководством Натальи Асмоловой.

Видео дня

"Она была хорошей девушкой, всегда улыбалась. Я знаю ее с 4 лет, когда она только пришла на тренировку. Она была в группе из шести девочек, которые постоянно выигрывали все соревнования. В какой-то момент она отказалась от спорта и выбрала другой путь в жизни. Но пока она была с нами, она участвовала в важнейших соревнованиях в форме сборной Израиля, и была гимнасткой с огромным потенциалом", – цитирует Асмолову israelhayom.co.il.

Ее лучшая подруга Николь Шимански, которая тренировалась вместе с ней, с трудом сдержала слезы.

"Она была девушкой, которая повсюду распространяла свет, всегда улыбалась и была полна оптимизма. Настоящая золотая девочка. В последние годы мы мало общались, но в детстве мы были очень близки. Ее мама часто водила меня на тренировки. Мы вместе выиграли чемпионат Израиля", – сказала Шимански.

Как сообщал OBOZ.UA, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

В результате атаки террористов был убит известный израильский футболист Лиор Асулин. 43-летний экс-форвард вместе с друзьями отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Oboz.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!