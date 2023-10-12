Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали за флаг Палестины

Федерация дзюдо России (ФДР) дисквалифицировала олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева после того, как он поддержал террористическое движение ХАМАС. В своих социальных сетях спортсмен разместил флаг Палестины, а также опубликовал несколько видео последствий ударов со стороны Израиля, который подвергся нападению утром 7 октября.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF). В письме ФДР говорится, что "спортсмен был признан нарушившим внутренние правила и положения, которые не позволяют выражать в публичных постах любые религиозные или политические личные взгляды".

Видео дня

Халмурзаев отстранен от всех внутренних и международных турниров. 29-летний чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро уже удалил свои публикации. Интересно, что дзюдоист является сержантом полиции в Ингушетии.

О том, что Халмурзаев был дисквалифицирован именно из-за поддержки ХАМАС, пишет пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Ранее IJF присудила "золото" чемпионата мира-2023 россиянину Иналу Тасоеву, несмотря на то, что он проиграл своему сопернику в финале. Это привело в восторг кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики группировки ХАМАС застрелили на музыкальном фестивале чемпионку Израиля по художественной гимнастике Карину Притику.

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