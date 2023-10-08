Известного израильского футболиста расстреляли террористы ХАМАС на фестивале возле сектора Газа

Известный израильский футболист Лиор Асулин погиб в результате атаки террористов ХАМАС 7 октября. 43-летний экс-форвард вместе с друзьями отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале в кибуце Реим возле города Офаким, в 30 км от сектора Газа. Как сообщает Ynet, Асулин после нападения боевиков перестал выходить на связь, а 8 октября была подтверждена его смерть.

Асулин играл главную роль в начале 2000-х в Премьер-лиге и был одним из лучших нападающих первенства того времени. Всего забил 88 голов за 284 матча в высшем дивизионе Израиля. Свою карьеру начинал "Маккаби Герцлия", затем играл за "Бней Сахнин", где был частью его исторической победы в Кубке штата.

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Затем два года играл за "Бейтар Иерусалим" (забил 15 голов в сезоне 2004/05, второй лучший бомбардир) и "Бней Иегуда" (второй лучший бомбардир Премьер-лиги с 13 голами в сезоне 2006). На пике карьеры его приглашали на просмотры в "Марсель", но в итоге он продолжил играть в израильской Премьер-лиге.

Ассулин также играл за "Хапоэль Тель-Авив", "Хапоэль Беэр-Шева" и "Хапоэль Петах-Тиква" (которым он помог выйти в Премьер-лигу). В свои последние сезоны он играл в основном в низших лигах, пока не ушел из футбола.

Израильские футбольные клубы выразили соболезнование в связи с гибелью именитого спортсмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, на музыкальный фестиваль в кибуц Реим приехали приехали тысячи израильтян со всей страны, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет.

Через несколько часов после начала атаки арабских террористов, в сети появилось видео на котором участники фестиваля пытаются спастись бегством.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября террористы ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на Израиль. На момент публикации этой новости известно о более 600 убитых гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.

Также Министерство здравоохранения подтверждает, что число раненых в больницах достигло 2048 человек. Десятки людей находятся в критическом состоянии, еще 330 – тяжелораненые.

Неизвестное количество людей боевики похитили на юге Израиля и доставили в сектор Газы.

Стоит отметить, что палестинские террористы целенаправленно убивали мирных жителей Израиля. В соцсети были опубликованы ужасающие кадры с убитыми гражданскими. Также арабские боевики издевались над телами погибших людей.

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