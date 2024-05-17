Покушение на премьера Словакии: что могло стать причиной нападения на Роберта Фицо и почему это выгодно России

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, в результате которого он получил огнестрельные ранения. По данным полиции, стрелял 71-летний писатель Юрай Чинтула, якобы из-за несогласия с политикой действующего премьера.

Фицо после победы на выборах в сентябре прошлого года проводил политику ухода от прозападных ценностей в сторону роста симпатий к России. Это не всем нравилось как внутри страны, так и в ЕС. Левый популист, глава партии Smer (социал-демократы) склоняется к стилю правления своего друга – венгерского премьер-министра Виктора Орбана. В Словакии при Фицо происходит постепенный процесс сворачивания демократических институтов и свободной печати, также он решительно выступает против военной поддержки Украины.

О том, что происходит в Словакии и какие причины могли спровоцировать нападение на Роберта Фицо, – в материале OBOZ.UA.

Связи Фицо с криминалитетом и коррупция

У Фицо, который уже занимал должность премьера в словацком правительстве в 2006-2010 и 2012-2018 гг., есть весь "джентльменский набор", который любит Кремль. Он известен антизападными высказываниями и поддержкой действий Москвы, а также позиционирует себя сторонником "нелиберальной демократии", которую строит в Венгрии Виктор Орбан.

Оппоненты обвиняли его в строительстве мафиозных структур в государственных органах власти. В должности главы правительства он призывал ЕС снять санкции с России, которые были наложены из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, а виновниками начала войны в 2014 году называл "украинских фашистов" и сравнивал силы НАТО с вермахтом.

Затем этот политик был отстранен от власти благодаря протестам, возникшим в 2018 году из-за убийства местного журналиста-расследователя и его супруги. Ян Куцяк изучал коррупцию, связанную с правительством Фицо, субсидиями ЕС и итальянской мафией. 21 февраля 2018 года пару застрелили наемные убийцы. Во время крупнейших в стране демонстраций со времен революции, свергшей коммунизм в 1989 году, десятки тысяч словаков вышли на улицы и заставили Фицо и его министров подать в отставку.

В 2022 году Национальное уголовное агентство (НАКА) Словакии выдвинуло обвинение экс-премьеру в коррупционной деятельности. Утверждалось, что во время своего второго премьерского термина Фицо создал преступную группировку, использовавшую полицию и налоговый департамент для атак на политических соперников. Однако дело так и не было доведено до конца.

Пока точной информации о том, что могло стать причиной нападения на Роберта Фицо, нет, кроме заявления нападающего о том, что он сделал это из-за притеснений СМИ. Однако стоит напомнить, что даже тогда, когда он вернулся к власти в прошлом году, многие напоминали о его серьезных отношениях с организованной криминальной преступностью и контактами с одиозными представителями бизнеса Словакии.

Противник помощи Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Словакия сразу отозвалась на призыв о помощи Украине. Только один факт, показывающий тогдашнее отношение – Словакия первой из блока НАТО отправила украинцам истребители. Еще были боеприпасы, бронетехника и ракетные системы С-300. Также словацкие власти поддержали все санкции против России и приняли сотни тысяч украинских беженцев.

Все кардинально изменилось после того, как премьер-министром стал Фицо, известный своей антиукраинской и пророссийской риторикой. Он против вступления Украины в ЕС и НАТО и заявлял, что Украине следует признать все свои оккупированные территории российскими, чтобы достичь мира. Если раньше ЕС имел проблему только с позицией Будапешта, активно пользовавшегося правом вето в вопросе украинской помощи, то теперь к этому процессу присоединилась и Братислава.

До избрания Фицо считалось, что Словакия была "одним из самых ярых сторонников Украины в НАТО и ЕС".

Фицо приближался к консолидации власти в своих руках

"Фицо вернулся к власти и строит по существу авторитарную систему и пытается изменить внешнеполитическую ориентацию Словакии", – отмечает президент страны Зузана Чапутова.

Последние шаги Фицо от взятия под контроль государственных СМИ и ретрансляции российской пропаганды до отмены специальной прокуратуры вызывают тревогу в Брюсселе. Руководящая коалиция Словакии сейчас работает как по учебнику премьер-министра Венгрии Орбана или диктатора Путина.

Нынешнее правительство Словакии блокирует деятельность свободных отечественных СМИ, называя их "враждебными". В свою очередь предпочитает пророссийские СМИ, такие как Главные správy, которые распространяют нарративы Кремля.

Как и Путин, Фицо превращает словацкое телевидение в рупор пропаганды. Так, будет создан новый орган под названием Словацкое телевидение и радио (STaR), которым будут руководить политические назначенцы из его партии.

Фицо по большому счету сейчас приближался к консолидации власти в собственных руках, после того, как один из его ближайших соратников в прошлом, бывший премьер-министр и нынешний спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии (занять должность он должен в июне ).

"Приоритетом для Фицо является демонтаж демократии и установление автократического режима", – отмечает бывший премьер-министр Одор.

Покушение может привести к закручиванию гаек

Юрай Чинтула, покушавшийся на Фицо, задержан. По данным словацких СМИ, подозреваемый заявил, что сделал это потому, что не согласен с политикой правительства по поводу притеснений СМИ. Это подтверждает и глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, отметивший, что первоначальные данные расследования говорят о том, что нападающий на премьера имел политические мотивы.

Конечно, Фицо довольно активно меняет жизнь в Словакии в худшую для евросторонников сторону, но вряд ли этого достаточно для убийства. А вот для раскачки ситуации этого достаточно.

Сторонники Фицо уже начали разгонять оппозиционный след в покушении на премьера. Так, почти сразу же появилась информация, что стрелок имеет отношение к проевропейской политической партии "Прогрессивная Словакия". При этом в самой партии заявили, что он не является членом их движения, и осудили покушение.

Шеф словацкой полиции призвал журналистов и политиков "прекратить распространять ненависть" в соцсетях, ведь это разжигает и без того опасную ситуацию. Однако некоторые депутаты правящей коалиции, похоже, не намерены останавливаться в своих попытках дискредитировать оппозицию. Любош Блаха, пророссийский депутат от партии Фицо Smer, упрекнул оппозицию в парламенте, что премьер-министр "сегодня борется за свою жизнь из-за вашей ненависти".

Вице-спикер парламента Андрей Данко, глава ультраправой Словацкой национальной партии, спросил у оппозиции: "Вы довольны?" Он также добавил: "В СМИ произойдут некоторые изменения". Лучшего времени для действующей власти, чтобы реализовать все желания относительно уменьшения демократии и свободы, чем после покушения, не нужно и ждать.

Возможен российский след

"Это чрезвычайное событие, ведь такого калибра политики не подвергались нападению в Европе уже долгое время. Тем более в такой довольно спокойной стране, как Словакия. Последнее покушение было совершено в Сербии в 2003 году, когда убили премьера Джинджича, объявившего борьбу с сербской мафией . Все это достаточно неожиданно" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Конечно, возникает вопрос, был ли этот Чинтула один? По-моему, он вряд ли смог бы это сделать без помощи. Очевидно, что кто-то мог его сориентировать, настроить и помочь. Потому что покушение на премьера – очень серьезная вещь, а этот мужчина стоял именно там, куда Фицо подошел вплотную, и спокойно принес с собой оружие. Его заявление о том, что он был недоволен притеснениями СМИ, явно недостаточное, чтобы совершить нападение, – считает Александр Левченко.

Между тем, по словам Александра Левченко, этот досадный и трагический факт перекликается с тем, что западные спецслужбы предусматривали буквально две недели назад, когда заявили о желании России дестабилизировать ситуацию в Европе. Покушение на Фицо идеально ложится в концепцию дестабилизации ситуации в Европейском Союзе.

"Кремлевская пропаганда уже пытается разгонять нарративы об украинском следе в этом деле. Но если кто-то и решает дела за границей заказными убийствами, так это Россия. В Словакии традиционно, еще с советских времен, находится серьезная российская разведывательная база. И поэтому, я думаю, что следствие и этот момент должно принять во внимание. Потому что российские спецслужбы могут проводить такие операции.

Функции премьера пока выполняет президент Словакии. До июня это Зузана Чапутова, а затем – близкий к Фицо Петер Пеллигрини. Эти двое долгое время сотрудничали, в частности, Пеллегрини был вице-премьером в правительстве Фицо и входил в его партию. Если же действующий премьер не сможет дальше руководить правительством, то правящая коалиция предложит другую кандидатуру", – отметил Александр Левченко.