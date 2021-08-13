"В лучах славы и любви": Беленюк рассказал, как политика изменила его жизнь

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк признался, что критика в его адрес многократно возросла после того, как он ушел в политику и стал народным депутатом. При этом борец старается не обращать внимание на хейт, что в частности, помогло ему добыть "золото" Олимпиады.

Об этом сам Беленюк рассказал в интервью OBOZREVATEL. По его словам, когда он был просто спортсменом, то отношение к нему было намного теплее.

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"Тогда не было такого количества хейта. Меня обожали, я купался в лучах славы и любви. А сейчас, к сожалению… (смеется). Все знают, как у нас в стране относятся к депутатам. А тут еще и депутат, который едет на Олимпийские игры. Двойной хейт. А еще и депутат, который непонятно как готовился, который, возможно, отнял место у какого-то молодого спортсмена. Хотя после победы на Олимпиаде можно наблюдать все ту же ласку и любовь", – заявил Беленюк.

Полную версию интервью депутата "Слуги народа" читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Напомним, наш борец греко-римского стиля стал сильнейшим в весовой категории до 87 килограмм. Он поочередно поборол соперников из Сербии, Алжира, Хорватии и Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы на Олимпиаде-2020 Жан Беленюк исполнил традиционный победный гопак. Он также не сдержал эмоций и расплакался в прямом эфире, комментируя свой успех.