Беленюк станцевал гопак после победы в финале Олимпиады-2020. Яркое видео

Украинский борец Жан Беленюк исполнил традиционный для себя гопак на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Наш соотечественник таким образом отметил победу над венгром Виктором Лоринцом в финале и завоевание "золота" соревнований.

Беленюк был сильнее соперника – 5:1. Сразу после выигранной схватки Жан взял в руки национальный флаг Украины. Он пробежал с ним несколько кругов по ковру, а затем станцевал гопак. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Сегодня Спорт".

Видео дня

Наш борец свой путь к награде начал со стадии 1/8 финала, где взял реванш у серба Зураби Датунашвили (3:1) за поражение на чемпионате Европы-2021. В четвертьфинале Жан взял верх над алжирцем Баширом Сид Азаром, закончив схватку со счетом 1:1, но выиграв за счет того, что совершил результативное действие последним.

В полуфинале Беленюк легко одолел Ивана Гуклека из Хорватии. Схватка завершилась победой украинца со счетом 7:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк не смог сдержать эмоций после победы на Олимпийских играх 2020 года. Борец расплакался в прямом эфире и признался, что еще за три недели до старта ОИ его участие в них было под вопросом.