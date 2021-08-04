Беленюк расплакался и сделал признание после победы на Олимпиаде-2020

Украинский борец Жан Беленюк, который стал олимпийским чемпионом в Токио, признался, что еще за три недели до старта не знал, выступит ли на Играх. Он также поблагодарил Украину за поддержку.

"Спасибо всем. Потому что было действительно очень тяжело. Я извиняюсь за слезы, но это очень приятные чувства. Так сложилось, что этот путь, а особенно его концовка, был очень сложным. Я очень тяжело тренировался, но за три недели до Олимпиады я не знав, буду ли принимать участие. Только вера моего тренера позволила реализовать мою мечту. Спасибо всем за поддержку. Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", – сказал Беленюк в эфире UA:Перший.

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Напомним, в финале соревнований в весовой категории до 87 килограмм наш соотечественник был сильнее венгра Виктора Лоринца – 5:1.

До этого украинец расправился с соперниками из Сербии, Алжира и Хорватии.