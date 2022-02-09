В Госдуме заявили, что случившееся на ОИ-2022, "это удар в спину России"

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина, комментируя новость о том, что фигуристка сборной ОКР Камила Валиева попалась на допинге, заявила, что это очень больно и обидно. Трехкратная олимпийская чемпионка не смогла сдержать эмоций.

По словам 72-летней россиянки, если это окажется правдой, то Валиеву не стоит называть спортсменкой, так как она является нарушительницей всех законов России.

"Это удар в спину. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону", – заявила Роднина в интервью СЭ.

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Парламентарий возмутилась поведением фигуристки.

"Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так", – подытожила Роднина.

Позже публикация была удалена, но сохранилась в Google.

По информации различных СМИ, в допинг-пробах Валиевой, которые были сданы еще в декабре, были обнаружены "ничтожно малые" дозы вещества триметазидина.

Это вещество, судя по открытым данным, никак не влияет на спортивные показатели и относится к так называемым "сердечным" лекарствам.

Ситуация серьезно осложняется тем, что Валиевой 15 лет. По правилам Антидопингового кодекса, спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. 9 февраля в ситуации целый день разбирались спортивные юристы. Решение будет озвучено в четверг, 10 февраля. ​ ​

​ ​Напомним, что из-за сложившейся ситуации, сборной Олимпийского комитета России (ОКР) отложили вручение "золота" Олимпиады-2022 в командном турнире

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