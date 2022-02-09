Камила Валиева провалила допинг-тест и создала сложнейшую ситуацию на Олимпиаде-2022. СМИ раскрыли подробности

Российской фигуристкой, которая попалась на допинге, и из-за которой сборной Олимпийского комитета России (ОКР) отложили вручение "золота" Олимпиады-2022 в командном турнире, стала Камила Валиева, сообщает авторитетный сайт Inside The Games, специализирующийся на олимпийской тематике. По информации различных СМИ, в допинг-пробах Валиевой, которые были сданы еще в декабре, были обнаружены "ничтожно малые" дозы вещества триметазидина.

Это вещество, судя по открытым данным, никак не влияет на спортивные показатели и относится к так называемым "сердечным" лекарствам.

Ситуация серьезно осложняется тем, что Валиевой 15 лет. По правилам Антидопингового кодекса, спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. 9 февраля в ситуации целый день разбирались спортивные юристы. Решение будет озвучено в четверг, 10 февраля.

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В случае, если Валиева будет наказана, то санкции, вероятно, будут гораздо менее суровыми, чем если бы она была старше 16 лет, уточняет insidethegames.biz.

Международное агентство по тестированию (ITA), которое проводит тестирование на допинг в Пекине, отказалось комментировать дело.

"ITA известно о различных сообщениях, циркулирующих в отношении отложенной церемонии награждения командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Любые объявление, связанные с этими событиями, будут публиковаться на сайте ITA и не будут комментироваться иным образом", — говорится в заявлении.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс был немногословен.

"Поскольку это имеет юридические последствия, я не могу много говорить об этом на данном этапе", — сказал он на ежедневном брифинге для прессы в Пекине в 2022 году.

В России ситуация дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков призвал всех "ждать каких-то разъяснений от наших спортивных чиновников или от МОК для понимания ситуации".

Если ОКР потеряет медаль, которую они выиграли, финишировав впереди США и Японии, это станет еще одним позором для страны, которой уже запретили участвовать в этих Олимпийских играх под своим собственным именем в качестве наказания за спонсируемую государством допинговую программу.

Это стало бы личной трагедией для Валиевой, получившей прозвище "Мисс Совершенство" и уже отмеченной многими судьями как потенциально величайшая фигуристка в истории, несмотря на то, что она едва начала свою взрослую карьеру.

На ее странице в Instagram у Валиевой 320 000 подписчиков, и она уже появилась в российском издании Vogue.

После ее выступления в Пекине звезда Голливуда Алек Болдуин поздравил ее в Instagram, сказав: "Спасибо, Камила Валиева, за ту умопомрачительную красоты, которую вы дали миру".

После выступления она рассказала журналистам, что поставила перед собой цель стать олимпийской чемпионкой, когда ей было всего три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Валилева стала обладательницей мирового рекорда на чемпионате Европы, который состоялся в Таллине.

Предыдущее мировое достижение также принадлежало Валиевой и было установлено в ноябре прошлого года на этапе Гран-при в Сочи.

Отметим, что в активе юной фигуристки победа на этапах Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021. Валиева заняла первое место на турнире серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021.

Является чемпионкой России (2022) и серебряной призеркой чемпионата России (2021). Чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.

Валиева — вторая фигуристка в истории (после Александры Трусовой), исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.