''В чем наши спортсмены провинились? Ни в чем''. В России устроили нытье из-за ситуации с допуском на Олимпиаду-2024

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова в очередной раз сделала вид, что не понимает причин, по которым российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду-2024. Она повторила нарративы кремлевской пропаганды о спорте вне политики, а также назвала РФ "заметным государством".

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Об этом она заявила в интервью изданию "Спорт-Экспресс". По ее мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) должен быть заинтересован в участии россиян на Играх в Париже, а все кто требует не допустить этого, не имеют никакого права высказываться.

"Не знаю, повлияет ли это на МОК. Я там не работаю. Думаю, что они должны быть заинтересованы, чтобы все страны участвовали в Олимпиаде. Особенно такое заметное государство. В чем наши спортсмены провинились? В чем они виноваты? Ни в чем, вот именно. Политика, как известно, спорта не должна касаться. Думаю, наши спортсмены ни в чем не виноваты. Поляков никто не спрашивал, а советы дают тогда, когда их просят дать. Наша страна будет помогать своим", – сказала Тарасова.

Ранее российский комментатор Кирилл Набутов доходчиво объяснил, почему его соотечественники не имеют права участвовать на Олимпийских играх в столице Франции. В свою очередь официального представителя МИД РФ Марию Захарову высмеяли за слова о "грубом нарушении норм международного права".

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Германия и еще 33 страны объявили о создании коалиции, которая будет требовать от МОК не допустить Россию к Олимпиаде-2024. Ранее Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024. Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием. Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала эти слова функционера "голосом разума".

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