'Унизительно!' В РФ заявили, что россиян заставляют выступать на Олимпиаде под похоронный марш

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) из-за якобы несправедливых условий участия спортсменов из РФ на Играх-2024. Приспешница режима Владимира Путина назвала их унижением для атлетов из страны-агрессорки.

Об этом Винер заявила в интервью порталу Чемпионат.com. Особо члена высшего совета партии "Единая Россия" возмутил гимн, который МОК определил для церемонии вручения золотых медалей "нейтральным спортсменам". Функционерка сравнила его с похоронным маршем.

"Я высказала своё мнение в Перми на совете президента! Повторю ещё раз! Ехать в таком статусе без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия на парадах открытия и закрытия – унизительно! А гимн, который будут играть в честь российских спортсменов, больше похож на похоронный марш", – сказала Винер.

МОК запретил российским и беларуским спортсменов участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024. В Кремле в ответ обвинили организацию в нарушении прав атлетов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну в Украине. В РФ уже началась травля спортсменов, которые согласятся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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