Заместитель главы правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал неполноценными международные соревнования без участия российских спортсменов. Член совета Федерации хоккея страны-агрессорки напомнил о "сногсшибательном успехи" Олимпиады-2014, которая ознаменовалась вскрытием государственной системы допинга РФ.

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Об этом Чернышенко заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Ярый фанат диктатора Владимира Путина добавил, что именно Россия якобы создает индустрию спорта, а мировое сообщество пыталось в ущерб себе исключить РФ из процесса.

"Качество продукта находится в руках тех, кто создает индустрию. В 2022 году была попытка отменить Россию как спортивную державу. Даже в ущерб себе, потому что все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным. Наш спорт столкнулся с давлением одним из первых. Вы помните, еще после нашего сногсшибательного успеха в 2014 году и начала череды несправедливых атак", – сказал Чернышенко.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал Россию "самой свободной страной", а осуждение войны – навязыванием "подавляющему большинству".

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что необходимо нанести физический ущерб Европе и остальным странам НАТО из-за условий допуска России на ОИ в Париже.

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