Российского олимпийского чемпиона наказали за митинг в поддержку войны в Украине

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Российского олимпийского чемпиона наказали за митинг в поддержку войны в Украине
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Мировой лидер по производству экипировки для пловцов компания Speedo разорвала спонсорский контракт с россиянином Евгением Рыловым. Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 лишился крупного соглашения после того, как принял участие в концерте-митинге в Лужниках в поддержку войны России в Украине.

Об этом пишет портал Inside The Games со ссылкой на заявление компании. Рылов вместе с другими олимпийцами появился на сцене в куртках с российским символом "Z" незадолго до выступления главаря Кремля Владимира Путина.

Евгений Рылов на Олимпиаде-2020.

"После его посещения стадиона "Лужники" в Москве в выходные дни Speedo может подтвердить, что она немедленно прекратила спонсорство Евгения Рылова. Мы самым решительным образом осуждаем войну в Украине и солидарны с народом Украины, нашими спортсменами и нашими товарищами по команде, которые пострадали от конфликта", – говорится в сообщении Speedo.

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Рылов выиграл два "золота" в Токио.

Кроме Рылова в концерте-митинге приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины и Виктория Листунова, фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Виктория Синицына.

Как сообщал OBOZREVATEL, лыжника Александра Большунова жестко высмеяли в сети из-за участия в митинге в поддержку войны в Украине. Из-за желания прогнуться перед властями спортсмен пропустил гонку с раздельным стартом на турнире "Олимпийцы России", за что был раскритикован.

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