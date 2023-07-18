'Европа истощилась от нашей войны': чемпионка мира – об отношении к Украине, непонятных правилах и жизни под сиренами

После доминирования сборной Украины по артистическому плаванию на минувшем чемпионате Европы и семи наград на мировом первенстве-2022 в правила решили внести радикальные изменения и систему штрафов, которые отбросили с лидирующих позиций команду Светланы Саидовой. Как рассказала чемпионка мира Марта Федина, наша сборная пока не может разобраться в жестком судействе, а Европа тем временем устала от войны в Украине и уже не ощущается прежней поддержки.

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В разговоре с OBOZREVATEL Федина, которая родилась в Донецке, но в 2014-м переехала в Харьков, рассказала об участии в Европейских играх-2023, где с командой взяла "серебро" в хайлайтах, разговоры с европейцами о войне и новые правила, которые не дают украинкам побеждать.

– Много корректив в ваши выступления в этом сезоне внесли новые правила. Как вы с ними уживаетесь?

– О, Боже, это очень тяжело, потому что как-то до конца их не можем понять. Поехали на одни соревнования, получили там свои бейсмарки, то есть штрафы, судьи сказали нам, за что они сняли баллы, мы все отработали. Поехали на следующие соревнования – бом, а все уже иначе. Судьи говорят, что и это нам уже не подходит. И на Европейских играх мы выступали уже в четвертый раз. Но на хайлайтах мы понимаем, за что они сняли, потому что действительно не была выполнена поддержка, заявленная в коуч-карте.

Но очень досадно, что смена правил произошла чуть больше чем за год до Олимпийских игр-2024. Мало времени адаптироваться к новым требованиям. Но это нормальный стимул включить голову. Потому что сейчас ты не можешь просто выступать и отпускать себя. Раньше ты тоже старался, но уже знал, что твое тело запомнило все движения и знает, куда нужно плыть.

Сейчас ты не на секунду не можешь расслабиться и отпустить мысли. Ты всегда прокручиваешь в голове: "Так, здесь поворот, поворот, поворот, здесь – нога, здесь – выше, здесь – ниже..." Это просто какой-то челлендж. И сейчас очень маленькие паузы между соревнованиями. А когда мы получали бейсмарки, то пытались приехать в Киев и все исправить. То есть мы снова и снова меняли программы. Знаете, так себе...

Но постараемся, чтобы в следующем году подобного уже не случилось. Очень надеюсь, что мы сможем с самого начала корректно и грамотно составить программы и дальше будем их только оттачивать. Поскольку нужно время на отработку всех элементов, чтобы никто не мог придраться к нам. Они ведь хотят, чтобы Украина была не в топе. Но мы не дадим этому произойти.

– Пожалуй, 8 золотых наград на прошедшем чемпионате Европы стали для всех большим раздражителем...

– Наверное, да, где-то это засело.

На самом деле очень обидно из-за поражения в технической программе на Европейских играх, потому что мы выступили нормально. Но главное, чтобы наша тренер Светлана Борисовна была довольна выступлением. Она всегда говорит, что мне все равно на ваши медали, главное, чтобы вы сделали все хорошо, чтобы я была вами довольна и вы сами это чувствовали.

Не знаю, правда или нет, что подходили и говорили: "Вы – крутые, на вас приятно смотреть, но новые правила сейчас такие, что там немного подняли ноги, и мы вам не засчитали..." А есть такой элемент, что нога должно быть 45 градусов. Типа 46 – это уже все. Такие жесткие правила...

– Я видела, где вас поселили во время Европейских игр в Польше, поэтому не могу не спросить, как было жить напротив трагически известного концлагеря в Освенциме?

– Честно? Ну, такое. Но мы благодарны, что у нас хотя бы окна не выходили туда, а смотрели на магазин. Однако, честно, многие уже, конечно, забыли, что у нас происходит. Правда, итальянцы к нам подходили, интересовались. Джорджио спросил, как мои дела. Я говорю: "Да нормально". А ведь вы понимаете, как мы, украинцы, привыкли: все у нас хорошо. А Джорджио отвечает: "Ну, если бы в моей стране была война, я не знаю, как бы чувствовал себя..." Я такая: "Ну, если ты хочешь об этом поговорить..."

Просто мне известно, что Европа вроде уже устала от нашей войны. Если ты не украинец, то не можешь нас полностью понять, и некоторые думают, мол, уже полтора года они все скулят и скулят. Поэтому когда нас там спрашивают, как дела, мы отвечаем: "Хорошо".

– Хорошо, но война продолжается.

– Да, три недели тренировок в Киеве накануне Европейских игр были тяжелыми – почти каждую ночь звучала сирена. И ты такая всю ночь то проснулась, то уснула, то пошла и закрыла окна, чтобы уже не слышать эту сирену. А потом читаешь о каких-то вылетах и думаешь: "Перейду в коридор" (печально улыбается).

А в 6 утра просыпаешься, потому что у тебя все по расписанию и нужно идти на тренировку. Ты уже на автомате ставишь чайник, упаковываешь завтрак, одеваешься и едешь в бассейн. То есть ты уже не думаешь о тех ночных обстрелах. И видишь, как люди вокруг тебя делают то же самое. Да, ночью они переживают ужасающие моменты, а с утра все понимают, что нам нужно продолжать заниматься своим делом, нужно жить и ценить каждый момент.

– Но уже чувствуется, что европейцы немного устали от войны в Украине?

– Да, они уже не хотят слышать какие-то подробности. Буквально несколько человек спрашивают, как вы. И то, думаю, из вежливости. Например, Джорджио просто сидел возле меня, и пока мы ехали 20 минут, то он проникся моим рассказом. Но когда мы что-то выкладываем на тему войны в Instagram, то никто ничего не пишет.

Где-то понятно, что если ты не погружаешься глубоко в ситуацию, у тебя нет пострадавших родственников, то это воспринимается по-другому. В Сирии тоже уже сколько лет идет война, но мы особо не углублялись в нее. Конечно, у нас совсем другая история. К тому же Украина находится в центре Европы и является крупнейшей страной континента.

Но сколько за последнее время наши города пережили вражеских атак, россияне взорвали дамбу в Новой Каховке. И я как-то просто вижу по миру синхронного плавания, что они почти не реагируют, не спрашивают. До этого писали время от времени типа, как вы, как ваша семья, если что-то нужно, то пишите. А сейчас такого нет. Хотя ты стараешься выкладывать только что-нибудь масштабное.

Некоторые даже не знали о Каховке. Я спрашиваю, а они: "Каховка? А что это такое?" А как можно не знать о таком масштабном разрушении? Погибли люди, животные.

– Давайте немного отойдем от войны. Где больше всего любите соревноваться?

– Ой, не знаю. Каждый раз в разном месте. Нет одного излюбленного бассейна. Но мне лично больше нравятся открытые, потому что потом загар такой красивый (смеется). И как-то больше воздуха, мне кажется, чтобы вдохновляться во время программы.

– Да, в закрытом немного душновато.

– Я тоже думаю: бедные люди. А в прошлом году мама приехала ко мне на чемпионат мира в Будапеште, потому что мы долго не виделись. Она впервые вообще на международные соревнования приехала. Хотела и на Европейские игры, но я говорю: "Нет, не надо". Это такая дополнительная ответственность перед родителями. Они в любом случае тебя любят и поддерживают, но им нужно уделить время. А я на соревнованиях люблю сфокусироваться на выступлениях. Но в прошлом году в Будапеште и мне было важно, потому что мы до этого четыре месяца не виделись.

– Когда вы садились в поезд накануне Европейских игр-2023, то с девушками из команды прощупывали чемоданы. Смотрели, кто больше вещей набрал?

– Знаете, обычно все берут одинаково, поскольку у нас у всех одна форма, такие же комплекты. Но у меня почему-то вещей всегда больше всех. Самая тяжелая сумка. Будто сделано. Поднимают чемоданы, можно 23 кг, а у меня – 28. Когда у девочек может быть 12.

– Как-то ограничиваете себя в еде? Ведь у вас такой вид спорта, где вес имеет значение и лишние килограммы под формой не утаишь.

– Нам нужно держать баланс. Если тебе сказали сбросить вес, то, конечно, больше употребляешь овощи, а летом – фрукты. Хотя летом не так есть хочется. А вообще-то ем всего понемножку, вечером, конечно, важно не переедать. Мне даже нравится это чувство, когда ты ложишься спать, а у тебя такой пустой животик.

Это классно, потому что нам прививают правильное отношение к пище. Она от тебя не уйдет и не надо за ней гнаться, переедать. Это только топливо. Но, конечно, когда случаются разные грустные моменты, хочется что-то там подъесть.

– Пирожные?

– Нет, мне больше хочется чего-нибудь соленого. Сыр "косичка", например (смеется).

Отметим, что сразу после Европейских игр-2023 сборная Украины по артистическому плаванию отправилась на сборы в Японию, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Но ехать девушкам пришлось через Варшаву, чтобы сдать ПЦР-тесты.

"Потому что Япония – это та страна, которая за 72 часа до приезда требует сдать тест. Я думаю: у нас война, а вы с каким-то коронавирусом! Он у нас закончился 24 февраля 2022 года", – подытожила Марта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира рассказала, как изменилась поддержка Украины в других странах.

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