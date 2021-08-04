Украинский гимнаст о провале на Олимпиаде: атмосфера внутри ужасная, было масса проблем

Знаменитый украинский гимнаст Игорь Радивилов заявил, что во время подготовки к Олимпиаде-2020 испытывал огромное давление. По словам титулованного спортсмена атмосфера внутри команды была ужасная и Радивилов с тренером никак не мог сконцентрироваться.

По мнению 28-летнего уроженца Мариуполя спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия.

"Я был на пике карьеры, но во время выступлений в Токио допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем", – написал Радивилов в Instagram.

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Напомним, что на Олимпийских играх в Японии Радивилов не смог выйти в финал в опорном прыжке. Игорь занял 9-е место, при том, что в этой дисциплине у него есть "бронза" Олимпиады-2012 в Лондоне и два "золота" чемпионатов Европы.

В командном первенстве гимнаст вместе со сборной Украины занял 7-е итоговое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины впервые в своей истории не завоевала ни одной награды на Олимпиаде в спортивной гимнастике. Последний из наших гимнастов Петр Пахнюк 3 августа завершил свои выступления в Токио на 7-м месте в упражнениях на брусьях.