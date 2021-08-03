Украина установила исторический антирекорд Олимпиад

Сборная Украины впервые в своей истории не завоевала ни одной награды на Олимпиаде в спортивной гимнастике. Последний из наших гимнастов Петр Пахнюк 3 августа завершил свои выступления в Токио на 7-м месте в упражнениях на брусьях.

До этого Украина на всех летних Играх брала медали.

В 1996 году в Атланте их было пять: три золотых (Лилия Подкопаева и дважды Рустам Шарипов), одна серебряная (Лилия Подкопаева) и одна бронзовая (мужчины, командное первенство).

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В 2000 году в Сиднее Украина завоевала три награды: "серебро" взяли мужская сборная и Оксана Цигулева (батут), "бронза" досталась Александру Берешу в абсолютном первенстве.

В 2004 году в Афинах лишь Валерий Гончаров выиграл соревнования на параллельных брусьях.

В 2008 году в Пекине Александр Воробьев стал третьим в упражнениях на кольцах.

В 2012 году в Лондоне Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке.

В 2016 году в Рио Олег Верняев победил на параллельных брусьях, и стал вторым в личном многоборье

На Олимпиаде-2020 в Токио украинцы вышли в три финала. Мужское командное многоборье завершилось для нас на 7-м месте. В индивидуальном многоборье Илья Ковтун занял 11-е место, Петр Пахнюк-19-е.

Как сообщал OBOZREVATEL 1 августа на Играх-2020 был побит последний украинский рекорд в легкой атлетике.

Всего за 12 соревновательных дней Олимпиады в Японии Украина завоевала 7 медалей. Одно "серебро" и 6 "бронз".