Украинский борец отказался жать руку россиянину на ЧМ: в РФ заявили о 'полной дикости'

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился отказом украинца Валентина Блесецкого пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедов на чемпионате мира-2023. Спортивній функционер при єтом выразил абсурдную мысль о том, что решение нашего соотечественника было принято по указке.

Об этом Мамиашвили заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Олимпийский чемпион Сеула-88 добавил, что у россиян якобы нет никакого враждебного отношения к украинским спортсменам, несмотря на то, что борцы из РФ массово поддерживают преступную войну против нашей страны.

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"Бог ему судья. Этот мальчик не виноват, такое отношение – это то, что ему навязывают сверху. Это дикость полная. Магомедов пожал бы руку, конечно, если бы соперник хотел этого. Для него не было разницы, против кого выходить бороться и кому потом пожать руку. У Магомедова нет никакого вражеского отношения к соперникам, он всех коллег уважает", – сказала Мамиашвили.

Ранее глава ФСБР не раз оскорбительно высказывался в адрес украинцев и европейцев. В частности, он призывал "в Париж ехать на танках" из-за условий допуска российских спортсменов к Олимпиаде. Кроме того, Мамиашвили называл противников войны "агрессивным меньшинством".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 без дополнительных условий.

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