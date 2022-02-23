Украинская волейболистка-красавица, "взорвавшая" TikTok, рассказала о последствиях своей популярности

Украинская волейболистка "Прометея"Юлия Герасимова призналась, что с осторожностью восприняла свой успех в TikTok. Центральная блокирующая клуба из Слобожанского рассказала, что на нее обрушился шквал сообщений от поклонников со всего мира.

"Мне пишет огромное количество людей, чтобы выразить свою благодарность за хорошее настроение, за те позитивные эмоции. Я очень рада, что люди это почувствовали. Это было не наиграно. Вот такая я реальная. Мне пишут с Америки, Бразилии, Казахстан... и просто пишут "Большое спасибо! Привет оттуда-то". Я не могла представить, что это дойдет до других континентов. Думала - ну погуляет по Украине и все, но когда это появилось за границей, я поняла, что это реально всем понравилось", – призналась 32-летняя одесситка в интервью на Youtube-канале Dmart TV.

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В тоже время монетизировать свой успех Юля еще не пыталась.

"Я на самом деле не знаю, как это работает, но я пока принимаю только предложения интервью. пару реклам. Глобального такого дохода от успеха пока нет", – подытожила Герасимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля Герасимова стала обладательницей Кубка страны. Финальный матч против южненского "Химика" состоялся на паркете СК "Слобожанский" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяек.

На торжественной церемонии награждения 186-сантиметровая девушка не смогла сдержать эмоции, устроив зажигательные танцы с партнершей по команде.

Месяц назад Герасимова стала настоящей звездой TikTok. В матче 4-го тура Лиги чемпионов против польского "Девелопреса" (0:3). Девушка в первом сете стала зажигательно танцевать, чем привлекла внимание не только режиссера трансляции.

Спустя некоторое время пользователь rocket_sport взял ее движения, положил на музыку к фильму "Валериан и город тысячи планет" и выложил в TikTok.

За 2 недели ролик с нашей красавицей собрал более 28 млн просмотров.

На волне популярности с Юлей вышло еще несколько клипов, но уже не таких популярных.

Позже Юля призналась, что не ожидала, что станет настолько знаменитой в интернете.