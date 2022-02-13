Волейболистка "Прометея" Юлия Герасимова заявила, что ее шокировала та популярность, которую она обрела в сети TikTok. По словам 22-летнего игрока сборной Украины, она не ожидала, что станет настолько знаменитой в интернете.

У себя в Instagram 186-сантиметровая центральная блокирующая обратилась к новым поклонникам с благодарностью за теплые слова и приятные комментарии.

"Я потрясена тем, сколько любви и поддержки я получаю со всего мира. Моя работа, как профессионального спортсмена, дарить Вам эмоции и энергию. Я безумно рада, что у меня это получилось. Вы потрясающие! Всех обняла", – написала спортсменка.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, сам эпизод случился в матче 4-го тура Лиги чемпионов против польского "Девелопреса" (0:3).

Девушка в первом сете устроила импровизированный батл с кем-то их соперниц.

Пользователь rocket_sport взял ее движения, положил на музыку к фильму "Валериан и город тысячи планет" и выложил в TikTok.

За 2 недели ролик с нашей красавицей собрал более 28 млн просмотров.

На волне популярности с Юлей вышло еще несколько клипов, но уже не таких популярных.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть также на лучшие фотографии атлетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января видео с "самым странным спортом в мире" стало вирусным в интернете.