Украинка, ставшая звездой в TikTok, выиграла Кубок Украины по волейболу и "зажгла" на награждении. Видео

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Украинская волейболистка Юлия Герасимова в составе "Прометея" стала обладательницей Кубка страны. Финальный матч против южненского "Химика" состоялся на паркете СК "Слобожанский" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяек.

На торжественной церемонии награждения 186-сантиметровая центральная блокирующая не смогла сдержать эмоции, устроив зажигательные танцы с партнершей по команде.

Также Юлия устроила импровизированную фотосессию с болельщиками.

Видео дня

Отметим, что месяц назад Герасимова стала настоящей звездой TikTok. В матче 4-го тура Лиги чемпионов против польского "Девелопреса" (0:3). Девушка в первом сете стала зажигательно танцевать, чем привлекла внимание не только режиссера трансляции.

Спустя некоторое время пользователь rocket_sport взял ее движения, положил на музыку к фильму "Валериан и город тысячи планет" и выложил в TikTok.

За 2 недели ролик с нашей красавицей собрал более 28 млн просмотров.

На волне популярности с Юлей вышло еще несколько клипов, но уже не таких популярных.

Позже Юля призналась, что не ожидала, что станет настолько знаменитой в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января видео с "самым странным спортом в мире" стало вирусным в интернете.