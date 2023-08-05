Украинская сенсация Олимпиады-2020 завершила карьеру в 27 лет

Лучшая трековая велогонщица Украины, вице-чемпионка Олимпийских игр 2020 года, 10-кратная призерка чемпионата Европы Елена Старикова завершила профессиональную карьеру в 27 лет, сообщает Суспильне. В феврале львовянка пропустила Евро-2023, а последний раз соревновалась в июне на чемпионате Украины по велоспорту.

Видео дня

После этого велогонщица не попала в заявку сборной Украины на чемпионат мира, который проходит в Шотландии.

В 2017 году Елена выиграла чемпионат Европы среди молодежи. Старикова единственная, кто представлял Украину в Лиге чемпионов UCI по велотреку. На момент завершения карьеры наша соотечественница находилась в топ-50 мирового рейтинга (26-е место в спринте и 39-е — в кейрине).

Как сообщал OBOZREVATEL, Старикова на ОИ в Токио сотворила грандиозную сенсацию, в четвертьфинале спринтерской гонки сенсационно победив двукратную чемпионку миру из Германии Лею Фриндрих.

В финальном заезде украинка уступила лишь многократной рекордсменке мира Келси Митчелл, отстав от канадки на 0,061 секунды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!