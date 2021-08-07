Украинка сотворила грандиозную сенсацию на Олимпиаде-2020

Украинская велогонщица Елена Старикова в четвертьфинале спринтерской гонки сенсационно победила двукратную чемпионку миру из Германии Лею Фриндрих. Полуфинал состоится 8 августа.

Самым драматичным для нашей соотечественницы получился первый заезд.

25-летняя украинка опередила соперницу лишь на 1 тысячную секунды. Второй заезд выиграла немка. В решающей третьей схватке сильнее была Старикова. Ее преимущество составил 19 тысячных секунды.

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Поединок 1/2 финала против Лэй Вайси из Гонгонга состоится 9 августа. Начало в 04:18 по киевскому времени.

Отметим, что Старикова является представительницей Учебно-спортивной базы летних видов спорта МО Украины.

На чемпионате Европы по велосипедному спорту на треке, который в ноябре 2020 года проходил в Болгарии, спортсменка завоевала три медали: "золото" в кейрине и две "бронзы" - в спринте и командном спринте. Тренер спортсменки Евгений Болибрух. В 2020 году была признана лучшей спортсменкой Львовщины.

Напомним, что Украина 7 августа взяла два "серебра" на Олимпиаде-2020. Медали завоевали боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.