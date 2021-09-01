Украинская легкоатлетка с мировым рекордом выиграла "золото" Паралимпиады-2020

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко с рекордом выиграла золотую медаль Паралимпиады в Токио на соревнованиях по толканию ядра. Наша соотечественница показала результат 7,61 метра.

Ей удалось обойти полячку Розу Козаковскую (7,37), которая уверенно лидировала до того, как украинка подошла к снаряду. Третью позицию заняла представительница Паралимпийского комитета России (ПКР) Евгения Галактионова (6,80).

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Отметим, что для Москаленко эта награда не стала первой на Играх в Токио. Ранее она уступила лишь Козаковской на соревнованиях по метанию булавы и завоевала "серебро".

Всего украинские легкоатлеты выиграли 16 медалей, среди них: 3 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых.

На момент публикации новости Украина занимает шестую позицию в медальном зачете с 17 наградами высшего достоинства. Наша сборная всего на одно "золото" отстает от Нидерландов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пловец Максим Крипак завоевал уже третью высшую награду на Паралимпиаде в Токио, выиграв гонку на дистанции 400 метров вольным стилем.