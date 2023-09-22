Очаровала диктатора Кубы и поразила мир 'мужскими' прыжками: украинская гимнастка прославила СССР и опередила время

В сентябре 1960 года украинская гимнастка Маргарита Николаева покорила весь мир на Олимпийских играх в Риме. И хоть в многоборье она осталась без медали, великолепно выступила в команде и опорном прыжке, удивляя зрителей своими сложными программами. К двум золотым наградам итальянских Игр она позже добавила приглашение на конкурс красоты от кубинского диктатора Фиделя Кастро.

В гимнастический кружок в Одессе Маргарита Петрова записалась уже в 13 лет, а через год перешла в спортшколу. Правда, брать ее туда не особо хотели, ведь считалось, что в таком возрасте начинать уже поздно. К тому же девочка была слишком высокая для гимнастики. Тренер Александр Сафронюк даже советовал ей выбрать легкую атлетику.

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Будущая чемпионка сначала ушла, но через 10 дней вернулась и заявила, что хочет быть только гимнасткой. Под напором Маргариты тренеры сдались и записали ее в группу новичков. Каково же было их удивление, когда через неделю она сделала шпагат, быстро обставила всех в группе, а спустя всего два года стала заниматься по программе профессионалов.

"Не раз был свидетелем, как после уроков Рита спешила в спортзал. Чего-чего, а трудолюбия ее хватило бы на целую команду. Она очень талантливый человек, но в первую очередь я бы выделил ее работоспособность и самостоятельность", – вспоминал одесский журналист Евгений Горелюк.

После выигрыша в 15 лет на чемпионате Украины среди школьников Маргарита штамповала победы и добралась до сборной СССР. Она была очень гибкой и упорной, а также быстро и легко осваивала самые сложные элементы своего времени. И именно поэтому она решила уйти от тренера. Спортсменке казалось, что Сафронюк не уделял ей достаточно внимания, занимаясь с другими гимнастками.

К тому же наставник не хотел ставить сложные программы с новыми элементами, предпочитая проверенную классику. Поэтому Николаева стала сама себе коучем, причем часто тренировалась вместе с мужчинами, "одалживая" у них элементы.

Также помогал муж, мастер спорта по акробатике Юрий Николаев. После работы он приходил в спортзал и разучивал с Ритой самые сложные элементы, а потом говорил: "Ну дальше уж ты сама... Мне бежать надо".

Говорили, что Сафронюк затаил обиду на ученицу и не включил ее в команду Одессы на республиканскую Спатакиаду. А там формировалась сборная УССР на чемпионат Союза, который был отборочным на Олимпиаду-1956 в Мельбурне.

Однако в тренерском штабе сборной Украины были наслышаны о Маргарите и пригласили ее на Спартакиаду, а затем отобрали для подготовки к первенству СССР. 22-летняя одеситка находилась в отличной форме и почти наверняка поехала бы на Игры в Австралию, но после Спартакиады узнала, что беременна.

Вместо участия в Олимпиаде Маргарита стала мамой, но очень быстро вернулась в форму, начиная понемногу тренироваться еще на прогулках с ребенком. В 1958 году Николаеву пригласили на всесоюзный тренировочный сбор в Москву, где она поразила тренеров опорным прыжком "влет", который на тот момент не исполняли женщины, и соскоком фляком с бревна.

В 1960 году Николаева поехала на Олимпиаду в Рим, где выиграла "золото" в команде и коронном опорном прыжке, став первой женщиной, сдавшей его "влет". Также она первой показала стойку на одной руке на бревне. К сожалению, в многоборье одесситка стала четвертой, но зрители и специалисты были покорены сложностью и уникальностью программы, а также ее внешностью.

"Николаева была восхитительна! Ее опорный прыжок – настоящий полет. Чтобы его качественно выполнить, нужна сила, а Рита при этом сумела добиться и грациозности, и мягкости исполнения. Этот прыжок производил потрясающее впечатление", – восторгался украинкой двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Юрий Никандров.

А пресса и комментаторы по всему миру обговаривали "головокружительные прыжки, стойки и соскоки, которые предвосхитили новую, акробатическую гимнастику, идущую на смену той, где преобладала исключительно грация".

ПРИГЛАШЕНИЕ КАСТРО. После командной встречи с США в 1961 году советские спортсменки уже собирались возвращаться домой, но самолет неожиданно развернули в сторону Кубы. Оказалось, что с главой СССР Никитой Хрущевым связался сам Фидель Кастро с просьбой устроить гастроли гимнасток на Острове Свободы.

На Кубе чемпионки пробыли две недели и пользовались личным самолетом Кастро, чтобы перемещаться по острову. Но больше всех команданте нравилась Николаева, которая, бесспорно, была привлекательной девушкой. Лишь Маргарите он подарил собственный бюст, диплом и фотографии с автографами.

"Кастро даже пригласил ее на конкурс красоты "Мисс Куба", но принять в нем участие было невозможно", – позже признался муж спортсменки Юрий Николаев. А вот Маргарита про отношения с кубинским вождем благоразумно не распространялась.

АППЕНДИЦИТ И КИНО. Николаева собиралась принять участие и в Олимпиаде 1964 года, а чтобы подтянуть форму и результаты обратилась за помощью к известному украинскому специалисту Юрию Тихонову. Для подготовки и постановки программ привлекли акробатов и хореографов оперного театра. Маргарита была одной из фавориток национальной Спартакиады.

Однако за полтора месяца до соревнований у одесситки произошел приступ аппендицита. Спортсменку прооперировали и она даже нашла силы выступить на Спартакиаде, но еще не восстановилась до конца, чтобы исполнять сложнейшие упражнения. И на Олимпиаде пришлось поставить крест. Хотя спустя годы анализ показал, что такие "продвинутые" элементы, как в программе у Маргариты, мировые лидеры начали исполнять только в начале 70-х.

В 31 год Николаева завершила карьеру, но без работы не осталась. Еще во время спортивной карьеры она успела получить в Одессе два высших образования: в технологическом институте пищевой и холодильной промышленности и в государственном педагогическом институте имени Ушин­ского. А когда перестала бороться за медали, решила сама начать тренировать.

В 1971 году Маргарита Николаевна приложила руку к созданию в Одессе СДЮСШОР по спортивной гимнастике. Также у украинской красавицы за плечами был актерский опыт – еще во время спортивной карьеры она начала сниматься в фильмах у Евгения Матвеева.

23 сентября 1992 года Николаевой исполнилось 57 лет, а через три месяца она скоропостижно умерла в родной Одессе, которая очень гордилась своей звездой.

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