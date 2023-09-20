Украинский чемпион охранял русский ресторан в Чикаго: как живет наш первый олимпийский призер в боксе

В сентябре 55-летний юбилей отпраздновал первый украинский боксер, которому удалось стать призером Олимпийских Игр, – Ростислав Зауличный. В 1992 году, отобравшись от нашей страны в сборную СНГ, он выиграл серебряную медаль на соревнованиях в Барселоне. Хотя сам уроженец Львова считает, что реально победил в финальном бою.

Представляя уже независимую Украину на Играх в Испании, Зауличный в категории до 81 кг прошел нигерийца Джеклорда Джекобса, британца Стефена Уилсона и венгра Золтана Береша. После чего в финале встретился с немцем Торстеном Маем. Поединок был очень конкурентным, но, по мнению судей, украинец уступил со счетом 3:8.

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"Бой-то я выиграл, но шанс получить "золото" был лишь в том случае, если бы я нокаутировал немца. Другого шанса не было ни у меня, ни у кого-либо другого, кто встречался с Маем на Олимпиаде. Его вытащили во многих боях в Барселоне. Надо было, конечно, ударить, но перчатки были не такие, судья не давал...", – рассказывал позже Ростислав gazeta.ua.

По словам боксера, уже тогда в любительском боксе все решали не только талант и мастерство, а также политика и связи.

"Знаете, практически все бои, которые я проигрывал, на самом деле проигрывал не я, а страна – сначала СССР, а потом – Украина. Немцы, кого задумывали, делали чемпионами. Это и не удивительно, если вспомнить, что генеральным секретарем Всемирной ассоциации бокса был немец Карл-Гайнц Вер", – объяснял Зауличный.

Кстати, накануне финала Олимпиады в Барселоне украинец находился в таком состоянии, что главный тренер сборной Копцев и врач Николаев посоветовали боксеру выпить 300 граммов вина и лечь спать, чтобы разрядить психику. Однако вырвать "золото" не получилось...

Немец Май позже довольно успешно вступал в профессионалах, боксировал за титул IBF с американцем Адольфо Вашингтоном, но проиграл. А Зауличный продолжал любительскую карьеру до 1997 года.

В СССР считалось, что Зауличный родился в неблагополучной семье и в своем львовском детстве был обделен родительским вниманием. Однако именно отец, который и сам в молодости занимался боксом, привел сына в зал. И это решение стало для Ростислава судьбоносным.

После Олимпийских игр-1992 Зауличный стал бронзовым призером чемпионате мира 1993 года в финском Тампере и выиграл Кубок мира-1994 в Таиланде. В Бангкоке украинец сломил сопротивление первого номера своей категории кубинца Гарбея и известного немца Оттке. Но самым драматичным для него оказался полуфинал с россиянином Исламом Арсангалиевым.

После боя с представителем РФ компьютер выдал ничью, но после пересчета ударов победу отдали Зауличному. Кубки победителям вручал принц Таиланда, но по дороге домой спортсмен едва не стал жертвой авиакатастрофы – вскоре после взлета у самолета загорелся двигатель. К счастью для пассажиров, борт сразу же вернули назад в Бангкок. А стюард признался боксеру, что если бы они пролетели еще полчаса, то уже не дотянули бы обратно.

Зауличный выступал в одной сборной с братьями Кличко, которые только делали свои первые шаги на пути к всемирному признанию. Более опытный Ростислав часто спарринговал и с Владимиром, и с Виталием. И признавался, что в ринге никто никого не жалел.

К сожалению, завоевать медаль на второй Олимпиаде Зауличному помешали травмы – были порваны связки, поврежден мениск. Год украинец фактически не боксировал и в Атланту-1996 приехал не в лучшей форме: "Там я думал не о боксе, а как правильно поставить ногу. Проиграл в первом же бою".

После неудачной Олимпиады Ростислав задумался об окончании своей боксерской карьеры и прощании со спортом. И решил, что в США у него будет больше возможностей, чем в Украине в лихие 90-е.

"Почему не перешел в профессионалы? Из-за травм не смог бы боксировать, суставы болели. Решил завязывать со спортом. Тренерская работа тогда не сильно оплачивалась. А кроме бокса я в общем-то ничего и не умел. Решил попробовать пожить в Америке. Поехал в составе группы поддержки на соревнования по кикбоксингу. И остался в Чикаго нелегально", – рассказывал Зауличный fakty.ua.

В 1998 году Ростислав поселился у друзей в украинском районе Чикаго, а знакомый боксер помог ему найти работу "вышибалой" в русском ресторане "Метрополь", где и сам числился охранником. В том самом ресторане, где снимали некогда культовый фильм "Брат-2". Естественно, периодически пришлось применять некоторые профессиональные навыки.

"Как же в русском ресторане без этого? Как выпьют, сразу начинают драться. Приходилось популярно "объяснять" правила поведения. За работу с девяти вечера до трех утра получал 100 долларов. Этих денег, конечно, не хватало на нормальную жизнь. Но зато там я наработал связи, познакомился со многими нужными людьми…", – вспоминал спортсмен.

Со временем Зауличный дослужился до начальника службы охраны. А затем вместе со второй женой Галиной открыл собственную фирму, занимавшуюся уборкой офисов, ресторанов, магазинов и кинотеатров.

Долгие годы не имел олимпийский призер не мог приехать домой, поскольку приехал в США нелегально и не было разрешительного документа от федеральных эмиграционных служб Америки. Однако в 2008 году наконец-то смог впервые после иммиграции прилететь в Украину, встретиться с родными и друзьями.

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