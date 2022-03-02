Украинская чемпионка мира – российским спортсменам: с*ки, мы здесь кричим о помощи

Знаменитая украинская легкоатлетка Анна Касьянова (Мельниченко) эмоционально обратилась к тем российским спортсменам, которые к концу первой недели войны с Россией не сделали никаких заявление. По словам 38-летней чемпионки мира в семиборье (2013 год) ей пришло пришло с десяток сообщений от русских спортсменов с основной мыслью "При чём здесь мы?!".

"За эти дни мне прислали тысячу сообщений со словами сочувствия и предложением помощи со всего мира. Со всего! И ни одного от вас! Хоть бы одно о том, что вам стыдно за вашу власть, что вы с этим не согласны", – возмутилась спортсменка.

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Касьянова подчеркнула, что российские атлеты продолжают размещать у себя в Instagram сторис из своей повседневной жизни.

"Хотя нет. Парочку разочарованных сторис было: как вы мучились в дороге, из-за того, что пришлось ехать автобусом на чемпионат, а не лететь самолетом! С*ки. Мы здесь кричим о помощи! Вы этого не заметить не могли. А это означает что? Молчите – значит поддерживаете войну! Так вот, вы здесь ПРИ ЧЕМ! И каждый должен отвечать. Нам вас тяжело сейчас понять и простить", – отметила Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне польский легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера послал нах*й экс-игрока сборной России Дмитрия Тарасова. 34-й москвич сделал вид, что никакого нападения России на Украину не существует, и вместо глобальных проблем, рассказал читателям о своей повседневной жизни.

Ранее Виталий Миколенко обратился к российскому футболисту Артему Дзюбе, высказав бывшему капитану сборной России все, что думает о нем и его трусливых партнерах. ​

​В 27-м туре Премьер-лиги футболисты клуба из Ливерпуля, а также игроки "Манчестер Сити" поддержали своих украинских легионеров Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

Перед очной встречей футболисты "Эвертона" и "МанСити" вышли на поле ливерпульского "Гудисон Парк" с украинскими флагами, чтобы показать свое отношение к ситуации в Украине.

Футболисты "Эвертона" вышли с нашим флагом на плечах. Также на трибунах был развешен баннер в поддержку Виталия Миколенко.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что сборную РФ выкинули из всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. И на чемпионате мира-2022 в Катаре ее точно не увидят. А московский "Спартак" отстранили от Лиги Европы. Питерский "Зенит", за который выступает Дзюба, уже сам вылетел из еврокубков.