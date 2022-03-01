Вас закроют на всю жизнь, петухи: Миколенко написал гневное послание российскому футболисту Дзюбе

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко обратился к российскому футболисту Артему Дзюбе. И высказал бывшему капитану сборной России все, что думает о нем и его трусливых партнерах.

В сторис своего Instagram Миколенко, который очень сильно переживает из-за войны в Украине, оставил Дзюбе гневное послание.

"Пока ты, с*ка, молчишь, Артем Дзюба, и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей за*упе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи", – написал Миколенко.

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Напомним, что с 1 января 2022 года бывший защитник "Динамо" Миколенко выступает за английский "Эвертон". И в 27-м туре Премьер-лиги футболисты клуба из Ливерпуля, а также игроки "Манчестер Сити" поддержали своих украинских легионеров Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

Перед очной встречей футболисты "Эвертона" и "МанСити" вышли на поле ливерпульского "Гудисон Парк" с украинскими флагами, чтобы показать свое отношение к ситуации в Украине.

Футболисты "Эвертона" вышли с нашим флагом на плечах. Также на трибунах был развешен баннер в поддержку Виталия Миколенко.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что сборную РФ выкинули из всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. И на чемпионате мира-2022 в Катаре ее точно не увидят. А московский "Спартак" отстранили от Лиги Европы. Питерский "Зенит", за который выступает Дзюба, уже сам вылетел из еврокубков.