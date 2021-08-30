Украинка выиграла "золото" Паралимпиады-2020, разгромив россиянку в финале

Украинка Марина Литовченко принесла нашей сборной 11-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио, выиграв соревнования по настольном теннису. В решающем поединке она разгромила представительницу Паралимпийского комитета России (ПКР) Маляк Алиеву со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3).

Для победы нашей соотечественнице хватило 15 минут. Наибольшее сопротивление теннисистка из РФ сумела оказать в первой партии, когда в ответ на 11 очков Литовченко ей удалось набрать 6.

В двух последующих сетах Алиева суммарно выиграла всего 7 розыгрышей.

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Отметим, что на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году украинка выиграла "бронзу". Литовченко является многократной призеркой чемпионатов Европы и чемпионкой мира 2018 года.

Другой наш соотечественник, выступавший на соревнованиях по настольному теннису, завоевал "серебро". Виктор Дидух в четырех партиях уступил китайцу Жао Шуаи (15:17, 7:11, 11:6, 10:12).

Напомним, что Украина уверенно удерживает пятую позицию в медальном зачете Паралимпиады в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа украинские спортсмены завоевали золотые награды на соревнованиях по легкой атлетике и академической гребле.