Украина завоевала 10-е 'золото' Паралимпиады-2020

Украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали золотые медали Паралимпийских игр 2020 года в Токио. В активе "желто-синих" теперь 10 наград высшего качества.

Зубковская первенствовала в секторе для прыжков в длину. Украинка не оставила ни единого шанса соперницам, показав результат в 5,54 метра. Ближайшая конкурентка Оксаны – испанка Сара Мартинес – прыгнула на 16 сантиметров ближе.

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В свою очередь Полянский победил в академической гребле. На дистанции в 2000 метров в заездах одиночек украинец сходу захватил лидерство с первых секунд дистанции, которое не отдал до самого финиша. С результатом 9:48.78 минуты наш соотечественник взял "золото", опередив соперников на целых 12 секунд.

Таким образом Украина завоевала уже 10 золотых медалей на Паралимпиаде-2020. Наша сборная уверенно держится в топ-5 общего зачета.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную России по плаванию лиши медали на Паралимпийских играх 2020 года за нарушение правил передачи эстафеты.