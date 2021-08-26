Украинка вслед за "золотом" взяла "серебро" на Паралимпиаде-2020

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко продолжила блистать на Паралимпийских играх в Токио, завоевав "серебро" во второй соревновательный день. Она финишировала на втором месте на дистанции 200 метров комплексным стилем с результатом 2:58,04.

Ее опередила 19-летняя представительница Великобритании Мэйси Саммерс-Ньютон, установившая мировой рекорд в этой дисциплине (2:56,68). Немка Верена Скотт стала третьей с показателем 2:59,09.

Отметим, что во время квалификационного заплыва Мерешко блестяще преодолела эту дистанцию, превзойдя мировой рекорд (2:56,90). Однако уже в финале ее результат улучшила британка.

Видео дня

Напомним, что в первый соревновательный день на счету сборной Украины одна "бронза" Паралимпиады-2020 и пять серебряных наград.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственное "золото" нашей стране принесла как раз Мерешко, которая установила мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.