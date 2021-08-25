Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2020

Украинка Евгения Бреус завоевала "бронзу" Паралимпийский игр 2020 года, которые в эти дни проходят в Токио. Наша соотечественница обыграла в малом финале Еву Хаймаши из Венгрии в соревнованиях по фехтованию на колясках – 15:10.

Свой путь к награде Бреус начала выступления с поражения в первом матче квалификационного раунда, но выиграла следующие три схватки и прошли в плей-оф, где получила шестой номер посева.

В 1/8 финала украинка уверенно разгромила представительницу ПКР – 15:7, затем выбила третью сеяную фехтовальщицу из Китая – 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии – 12:15.

Видео дня
Бреус взяла "бронзу".

На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).

Расписание Паралимпиаді-2020.
Украина на Паралимпиаде

Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:

  • Плавание – 40

  • Легкая атлетика – 32

  • Академическая гребля – 9

  • Фехтованию на колясках – 9

  • Теннис настольный – 8

  • Пауэрлифтинг – 8

  • Дзюдо – 8

  • Голбол – 7

  • Пулевая стрельба – 7

  • Паратриатлон – 5

  • Параканое – 4

  • Тхэквондо – 3

  • Стрельба из лука – 3

  • Бадминтон – 1

  • Велоспорт – 1

Как сообщал OBOZREVATEL, российский коментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что украинские паралимпийцы ушли с церемонии открытия, чтобы не сидеть рядом с представителями РФ.

ФехтованиеПаралимпиада-2020