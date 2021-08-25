Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2020
Украинка Евгения Бреус завоевала "бронзу" Паралимпийский игр 2020 года, которые в эти дни проходят в Токио. Наша соотечественница обыграла в малом финале Еву Хаймаши из Венгрии в соревнованиях по фехтованию на колясках – 15:10.
Свой путь к награде Бреус начала выступления с поражения в первом матче квалификационного раунда, но выиграла следующие три схватки и прошли в плей-оф, где получила шестой номер посева.
В 1/8 финала украинка уверенно разгромила представительницу ПКР – 15:7, затем выбила третью сеяную фехтовальщицу из Китая – 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии – 12:15.
На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).
Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:
Плавание – 40
Легкая атлетика – 32
Академическая гребля – 9
Фехтованию на колясках – 9
Теннис настольный – 8
Пауэрлифтинг – 8
Дзюдо – 8
Голбол – 7
Пулевая стрельба – 7
Паратриатлон – 5
Параканое – 4
Тхэквондо – 3
Стрельба из лука – 3
Бадминтон – 1
Велоспорт – 1
Как сообщал OBOZREVATEL, российский коментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что украинские паралимпийцы ушли с церемонии открытия, чтобы не сидеть рядом с представителями РФ.