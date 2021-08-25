Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2020

Украинка Евгения Бреус завоевала "бронзу" Паралимпийский игр 2020 года, которые в эти дни проходят в Токио. Наша соотечественница обыграла в малом финале Еву Хаймаши из Венгрии в соревнованиях по фехтованию на колясках – 15:10.

Свой путь к награде Бреус начала выступления с поражения в первом матче квалификационного раунда, но выиграла следующие три схватки и прошли в плей-оф, где получила шестой номер посева.

В 1/8 финала украинка уверенно разгромила представительницу ПКР – 15:7, затем выбила третью сеяную фехтовальщицу из Китая – 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии – 12:15.

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На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).

Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:

Плавание – 40

Легкая атлетика – 32

Академическая гребля – 9

Фехтованию на колясках – 9

Теннис настольный – 8

Пауэрлифтинг – 8

Дзюдо – 8

Голбол – 7

Пулевая стрельба – 7

Паратриатлон – 5

Параканое – 4

Тхэквондо – 3

Стрельба из лука – 3

Бадминтон – 1

Велоспорт – 1

Как сообщал OBOZREVATEL, российский коментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что украинские паралимпийцы ушли с церемонии открытия, чтобы не сидеть рядом с представителями РФ.