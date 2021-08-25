Есть первое 'золото'! Украинка с рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2020

Украинка Елизавета Мерешко стал первой чемпионкой от нашей страны на Паралимпийских играх 2020 в Токио. Наша соотечественница выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем, установив при этом рекорд ПИ.

Кроме Елизаветы в финале также принимали участие Виктория Савцова и Анна Гонтарь, которая сенсационно завершила заплыв с "бронзой".

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Мерешко проплыла дистанцию за 33.11 секунды, показав лучший результат в истории Паралимпиад. Она лишь на четыре тысячных опередила американку Элизабет Маркс. Причем украинке удалось вырвать победы ну последних метрах.

Гонтарь же завершила заплыв с показателем 33.40 секунды. А Савцова показала результат в 33.68.

Как сообщал OBOZREVATEL, первую медаль для украинских паралимпийцев в Токио добыла фехтовальщица Евгения Бреус, которая завоевала "бронзу". Две серебренные награды записали в свой актив пловец Антон Коль и фехтовальщик Артем Манько.