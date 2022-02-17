Украинка, сотворившая историю на Олимпиаде-2022, попалась на допинге

Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест, сообщает сайт Международного агентства тестирования (ITA). В анализах 28-летней уроженки Ивано-Франковска обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество относится к группе андрогенных анаболических стероидов.

Образец был взят 14 февраля 2022 года. Украинка временно отстранена от всех соревнований до разрешения вопроса в соответствии с правилами WADA. Наша соотечественница может оспорить это в Спортивном арбитражном суде и запросить вскрытие пробы "Б".

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Гунько стала первой бобслеисткой в истории Украины, которая приняла участие в олимпийских соревнованиях в женском монобобе.

Наша соотечественница после 1-го заезда финишировала 18-й с отставанием от лидера чуть менее чем в 2 секундах. Второй заезд она проиграла, уступив 3,18 секунды. В итоге она финишировала 20-й из 20 участников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гунько начала заниматься бобслеем лишь в 2019 года. До этого она работала воспитательницей в детском саду и массажисткой, параллельно принимая участия в различных турнирах стронгменов.

В 2016-2017 годах она стала одной из сильнейших женщин планеты. Лидия выиграла ЧМ-2016 по становой тяге, а также заняло второе место на World's Strongest Woman.

В одном из своих интервью Гунько сказала, что не слышала о конфликтах между атлетами двух стран, однако политическая напряженность не может не влиять психологическое состояние людей.

Напомним, что ранее на допинге попалась украинская лыжница Валентина Каминская. Ее проба показала наличие трех запрещенных веществ: анаболических стероидов и двух стимуляторов (местеролон, метилгексанамин и гептаминол). ​

​13 февраля Каминская извинилась за свое выступление в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022.

Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую.

34-летняя уроженка Беларуси призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса.