Сборную Украины сняли с эстафеты Олимпиады-2022, не позволив финишировать в лыжных гонках

Женская сборная Украины по лыжным гонкам не смогла финишировать в эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Впервые в истории нашу команду сняли, как круговую.

Первые два этапа успели пробежать Виктория Олех и Валентина Каминская соответственно. Олех свой этап пробежала полностью, передав эстафету последней, 18-й, с отставанием в 3,35 минуты от лидеров.

Каминская на отрезке 7,5 км уступала уже 5 минут и стала круговой, по отношению к команде Олимпийского комитета России (ОКР).

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Марина Анцибор (3-й этап) и Дарья Рублева (4-й) на старт уже не вышли.

Лучший олимпийский результат в этой дисциплине "желто-синяя" команда показала в Калгари-1998, заняв 9-е место. В в 2006 году Украина была 8-й, в 2010 – 13-й и в 2014 – 12-й.

Победу добыла сборная ОКР. "Серебро" у Германии. Бронзовую медаль завоевала Швеция.

Напомним, что Олех в гонке Олимпиады-2022 комбинированным стилем завершала свое выступление с окровавленным лицом.

Во время финиша в скиатлоне 28-летней украинки было видно, что кровью оказался оказался запачканным и комбинезон.

OBOZREVATEL дозвонился Виктории в Китай и узнал, что же произошло с ней во время гонки.