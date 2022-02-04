'Мы с россиянами – не друзья': украинская спортсменка на Олимпиаде объяснила свою позицию

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая дебютирует на Олимпийских играх в Пекине, поделилась своими мыслями об отношениях с российскими спортсменами. 28-летняя уроженка Ивано-Франковска сказала, что не слышала о конфликтах между атлетами двух стран, однако политическая напряженность не может не влиять психологическое состояние людей.

В интервью американскому медиагиганту CNN Гунько сообщила, что украинские олимпийцы не общаются с российскими, проводя время с соотечественниками.

"Мы – явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними [на одних аренах], но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко общаться с ними.

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Я стараюсь дистанцироваться от этих вещей во время соревнований и тренировок. В реальной же жизни, конечно, ты не можешь изолировать себя от этого, потому что много друзей и знакомых пострадало от действий России", – призналась Лидия.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских игр-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фигуристы на русском языке поговорили с журналистами РФ.