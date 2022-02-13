Лыжница рассказала, почему Украину сняли с эстафеты на Олимпиаде-2022

Украинская лыжница Валентина Каминская извинилась за свое выступление в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022. Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую. 34-летняя уроженка Беларуси призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса.

По словам атлетки, она очень плохо себя чувствовала, так как тяжело перенесла инфекцию. Из-за болезни лыжница пропустила важный предолимпийский сбор в горах и готовилась в Украине.

"Я надеялась, что приехав в Олимпийскую деревню я успею акклиматизироваться, и организм окрепнет. Но этого, к сожалению, не случилось. Находясь здесь, с каждым днем состояние не улучшалось. Поэтому как на индивидуальных гонках, так и на эстафете я не смогла показать хороший результат", – цитирует Валю Tribuna.com.

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По словам Каминской, когда ее сняли с гонки, она рухнула на снег и долго не могла встать.

"Для меня даже принесли теплое одеяло и носилки. Я не могла сдержать слез от такого выступления и очень переживала, что не смогла дать моим подругам по команде шанс побороться на следующих этапах. Эмоции перехлестывали, мне просто хотелось провалиться сквозь землю. Это совсем не те результаты, на которые я рассчитывала, когда готовилась к сезону", – подытожила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля в женской эстафете 4х5 км украинки успели пробежать лишь первые два этапа. Виктория Олех передала эстафету последней, 18-й, с отставанием в 3,35 минуты от лидеров.

Каминская на отрезке 7,5 км уступала уже 5 минут и стала круговой, по отношению к команде Олимпийского комитета России (ОКР).

Марина Анцибор (3-й этап) и Дарья Рублева (4-й) на старт уже не вышли.

Лучший олимпийский результат в этой дисциплине "желто-синяя" команда показала в Нагано-1998, заняв 9-е место. В в 2006 году Украина была 8-й, в 2010 – 13-й и в 2014 – 12-й.

Победу добыла сборная ОКР. "Серебро" у Германии. Бронзовую медаль завоевала Швеция.

Напомним, что Олех в гонке Олимпиады-2022 комбинированным стилем завершала свое выступление с окровавленным лицом.

Во время финиша в скиатлоне 28-летней украинки было видно, что кровью оказался запачканным и комбинезон.

OBOZREVATEL дозвонился Виктории в Китай и узнал, что же произошло с ней во время гонки.

Также Виктория поделилась информацией о том, что пользуется популярностью в олимпийской столовой в Китае и как питаются украинские спортсмены.

Стоит отметить, что Анцибор финишировала 58-й на дистанции в 10 километров классическим стилем. После своего выступления украинка извинилась перед болельщиками.

Наша соотечественница не смогла зацепиться даже за топ-50, отстав от победительницы на четыре с половиной минуте.