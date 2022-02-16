Украинская спортсменка попалась на допинге и отстранена от Олимпиады-2022

Украинская лыжница Валентина Каминская попалась на допинге Олимпийских игррах-2022. Во время выступлений в Пекине 34-летняя уроженка Могилева (Беларусь) сдала положительный тест.

Результат показал наличие в пробе трех запрещенных веществ: анаболических стероидов и двух стимуляторов (местеролон, метилгексанамин и гептаминол).

Спортсменку отстранили от участия в любых соревнованиях, тренировках или какой-либо деятельности во время ОИ-2022.

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Каминская имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде, а также запросить вскрытие допинг-пробы "Б"

"Учитывая, что дело находится в стадии рассмотрения, дальнейших комментариев в ходе текущего судебного разбирательства не будет", – говорится на официальном сайте Международного агентства тестирования (ITA).

Каминская до 2018 года выступала за Беларусь. Является участницей Олимпийских игр 2014 и 2018 годов, трёхкратная чемпионка Белоруссии, МСМК.

В Кубке мира дебютировала 2 февраля 2012 года, всего стартовала в пяти гонках в рамках Кубка мира, но не поднималась в них выше 38-го места и кубковых очков не завоевывала. Дважды побеждала в чемпионатах Белоруссии в спринте и один раз в гонке на 30 км.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи стала 47-й в спринте свободным стилем. На Олимпиаде-2022 финишировала 79-й в классической гонке на 10 км, а также 70-й в спринте.

За свою карьеру принимала участие в двух чемпионатах мира (2013 и 2019), в 2013 году заняла 45-е место в спринте и 17-е место в командном спринте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля Каминская извинилась за свое выступление в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022.

Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую.

34-летняя уроженка Беларуси призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса.