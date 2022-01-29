Воспитательница из Украины похудела на 25 кг и попала на Олимпиаду-2022, сотворив историю. Фото нашей соотечественницы

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Лидия Гунько

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, пробившись на Олимпийские игры-2022, переписала историю нашей страны в этом виде спорта. До Гунько ни одной украинке не удавалось выступить на ОИ в монобобе.

Лидия Гунько в форме сборной Украины
Лидия Гунько

Гунько стала заниматься бобслеем лишь в 2019 года. До этого она работала воспитательницей в детском саду и массажисткой, параллельно принимая участия в различных турнирах стронгменов.

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Лидия Гунько весила больше 110 кг
Лидия Гунько была сильнейшей женщиной планеты

Увлечение штангой и гантелями привело Гунько к первому успеху. В 2016-2017 годах она стала одной из сильнейших женщин планеты. Лидия выиграла ЧМ-2016 по становой тяге, а также заняло второе место на World's Strongest Woman.

Лидия Гунько занималась серьезно силовым спортом
Лидия Гунько (снизу) развлекается с подругой на пляже

Тяжелая травма (разрыв передней крестообразной связки) вынудил закрыть вопрос с железным спортом. Во время продолжительной реабилитации тренер Михаил Гераскевич предложил ей работу в сборной Украины по скелетону.

Лидия Гунько
Лидия Гунько в шлеме

В монобобе вес спортсменки в экипировке (шлем, комбинезон, шипование, термобелье) не должен превышать 85 кг. Чтобы добиться успеха ей пришлось сбросить больше 26 кг. Свою трансформацию Лида показала в Instagram

Лидия Гунько (106 кг)

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Лидия Гунько (82 кг)
Трансформация Лидии Гунько

Там же 28-летняя украинка показывала последствия своих первых спусков в бобе.

Лидия Гунько
Лидия Гунько

Первые олимпийские заезды пройдут 13 февраля. Финалы – 14 февраля. Женский монобоб откроет программу бобслейного соревнования ОИ-2022.

Лидия Гунько любит заниматься в тренажерке
Лидия Гунько до трансформации
Лидия Гунько после трансформации
Лидия Гунько
Лидия Гунько представит Украину на ОИ
Лидия Гунько
Лидия Гунько

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские скелетонисты, которые прилетели на зимние Олимпийские игры в Китай оказались в крайне неприятной ситуации.

Местные власти потребовали от нашей делегации "огромную сумму денег" за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования, которое прибыло в Пекин в отдельном контейнере.

Призыв к вакцинации.
БобслейОлимпиада-2022