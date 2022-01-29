Воспитательница из Украины похудела на 25 кг и попала на Олимпиаду-2022, сотворив историю. Фото нашей соотечественницы

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, пробившись на Олимпийские игры-2022, переписала историю нашей страны в этом виде спорта. До Гунько ни одной украинке не удавалось выступить на ОИ в монобобе.

Гунько стала заниматься бобслеем лишь в 2019 года. До этого она работала воспитательницей в детском саду и массажисткой, параллельно принимая участия в различных турнирах стронгменов.

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Увлечение штангой и гантелями привело Гунько к первому успеху. В 2016-2017 годах она стала одной из сильнейших женщин планеты. Лидия выиграла ЧМ-2016 по становой тяге, а также заняло второе место на World's Strongest Woman.

Тяжелая травма (разрыв передней крестообразной связки) вынудил закрыть вопрос с железным спортом. Во время продолжительной реабилитации тренер Михаил Гераскевич предложил ей работу в сборной Украины по скелетону.

В монобобе вес спортсменки в экипировке (шлем, комбинезон, шипование, термобелье) не должен превышать 85 кг. Чтобы добиться успеха ей пришлось сбросить больше 26 кг. Свою трансформацию Лида показала в Instagram

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Там же 28-летняя украинка показывала последствия своих первых спусков в бобе.

Первые олимпийские заезды пройдут 13 февраля. Финалы – 14 февраля. Женский монобоб откроет программу бобслейного соревнования ОИ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские скелетонисты, которые прилетели на зимние Олимпийские игры в Китай оказались в крайне неприятной ситуации.

Местные власти потребовали от нашей делегации "огромную сумму денег" за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования, которое прибыло в Пекин в отдельном контейнере.